الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سرايا القدس تنشر مشاهد من معارك ضد قوات الاحتلال

المقاومة الفلسطنية
المقاومة الفلسطنية

نشرت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من المعارك التي تخوضها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وعبّرت دول عدة والأمم المتحدة عن صدمتها وقلقها بعد استشهاد أكثر من 112 فلسطينيا خلال عملية توزيع مساعدات الخميس في مدينة غزة تخللها إطلاق نار إسرائيلي على المدنيين العزل.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنودا شعروا بالتهديد وأطلقوا النار بصورة محدودة، وأفاد عن تدافع قتل وجرح خلاله العشرات، وبعضهم دهسته شاحنات المساعدات.

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