الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جون بولتون: ابتعاد إدارتي بايدن وأوباما عن الشرق الأوسط باتجاه الصين كان خطأ

جون بولتون
جون بولتون

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّه كان من الخطأ أن تعتقد كل من إدارتي بايدن وأوباما -من قبل- أنه في إمكان الولايات المتحدة الابتعاد عن الشرق الأوسط باتجاه الصين، مفسرًا ذلك بقوله إنه عندما تبتعد أمريكا عن أي منطقة تفتح الباب أمام خصومها.

وأضاف "بولتون"، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لذلك من أجل أمن أمريكا، فإن الجميع الحلفاء حول العالم يجب استمرار اليقظة على كل الأصعدة، فلا توجد منطقة أكثر أهمية أو عُرضة للخطر من منطقة أخرى". 

وأوضح  المسؤول الأمريكي السابق، أن الولايات المتحدة لها مصالح حساسة بالشرق الأوسط ولا تزال تلك المصالح في خطر كبير، اليوم، أصدقاؤنا وحلفاؤنا يتعرضون للتهديد من قبل إيران وهذا له عواقب وخيمة بالنسبة للولايات المتحدة".

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