الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الغرف التجارية: انخفاض أسعار الزيوت نحو 18% خلال الأيام الأخيرة

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المناخ العام وأداء الأعمال وتوافر السلع في الأسواق أصبح مستقرا، والأسعار تتحرك للأفضل، وكانت المشكلة في سعر الصرف الذي كان خارجا على السيطرة، قائلا: "تعاقد مشروع رأس الحكمة قلب الترابيزة في أوضاع السوق".

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أنه بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة انخفض سعر لدولار وساهم في توفير السلع الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 18% دون معارض "أهلا رمضان".

وتابع: "أسعار أسواق الجملة أهم مؤشر لانخفاض وارتفاع الأسعار، وبدءًا من الغد هيبقى الحد الأقصى لسعر البيع ملصق على السبع سلع الأساسية التي أعلن عنها مجلس الوزراء"، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار وانتشار معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، وتخفيضات تصل إلى 30% للسلع الغذائية.

 

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