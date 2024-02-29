الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

اللحوم
اللحوم

أكد هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم شهدت انخفاض 20 جنيها فى الكيلو من المربين في العجول الحية، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم طوال الفترات الماضية كانت وهمية ولا تتناسب مع الحقيقة.

وطالب عبدالباسط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، بتخفيض أسعار العجول الحية وتعود إلى ما كانت عليه خلال عيد الأضحى الماضي، متوقعا أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة.

واستكمل: "أسعار اللحوم لا يحددها تسعير.. احنا شغالين على العرض والطلب واللي بيتحكم في العرض والطلب خلال الفترة الماضي كان كبار المستوردين".

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