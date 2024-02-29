بفضل صفقة "رأس الحكمة".. خبير اقتصادي: من المتوقع انخفاض التضخم

كشف فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، مدى أهمية إتمام صفقة رأس الحكمة وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وقال فرج عبد الله في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: "من المتوقع انخفاض معدل التضخم الفترة المقبلة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام".

وأضاف فرج عبد الله: "هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت بصورة كبيرة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، وسيكون هناك المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة".

وتابع أن حجم الاستثمار المباشر من هذه الصفقة يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومصر كانت تحقق هذا المعدل في ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن عدوى الاستثمار عدوى إيجابية، وهناك عدد من الشركات الدولية عن دراستها السبل التي تجعلها تضخ استثمارات لها داخل مصر.