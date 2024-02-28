الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أنا مش زملكاوي".. هاني حتحوت يصدم عزة مصطفى على الهواء (فيديو)

هاني حتحوت
هاني حتحوت

تحدث الإعلامي هاني حتحوت، عن مشاركته في النسخة الخامسة من احتفالية أبطال قادرون باختلاف، صباح اليوم، معربا عن سعادته الكبيرة في التواجد بهذا الحدث المهم والإنساني، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حتحوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدخل البهجة على ذوي الهمم وأسرهم في حفل قادرون باختلاف.

وتبادل حتحوت والإعلامية عزة مصطفى، المزاح على الهواء، حيث قالت له: "أنا عارفة إنك زملكاوي"، فرد عليها قائلا: "لا خالص.. أنا مصري بس"، معبرا عن تمنياته بأن تكون مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، مباراة جميلة ونظيفة، وأن يفوز الأفضل.

وأكد أن الأهلي هو الفريق الأكثر جاهزية خلال الفترة الحالية، والزمالك ما زال يعد فريقه بعد الانتهاء من أزمة القيد الأخيرة.

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