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هانى حتحوت: الرئيس السيسي أظهر حالة من الحب والمشاعر الصادقة تجاه قادرون باختلاف

هاني حتحوت
هاني حتحوت

في لفتة إنسانية رائعة، احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع أبطال قادرون باختلاف، الذين أبهروا العالم بإنجازاتهم ومواهبهم، في حفل بهيج شارك فيه الإعلامي هاني حتحوت، الذي أعرب عن سعادته وفخره بالتواجد في هذا الحدث الإنساني الصادق.

وقال حتحوت، في اتصال هاتفي مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أظهر حالة من الحب والمشاعر الصادقة تجاه قادرون باختلاف، وأنهم يشعرون بحالة خاصة تجمعهم معه، مؤكدًا أن الإنسانية والرحمة هي علامات الحضارة والتقدم.

وأشار حتحوت، إلى أن مصر هي دولة تقوم على الإنسانية، وأنها تحتضن وتدعم كل فئات المجتمع، موضحًا أن الشاب عبدالرحمن، الذي طلب عضوية نادي الزمالك، تم تحقيق حلمه من قبل رئيس النادي حسين لبيب، الذي أعلن عن منحه العضوية فورًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قادرون باختلاف هاني حتحوت صالة التحرير مصر نادي الزمالك حسين لبيب

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