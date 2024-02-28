الأربعاء 28 فبراير 2024
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صندوق مصر السيادى: مصر توقع 10 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر (فيديو)

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

أعلن الدكتور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن توقيع 10 اتفاقيات إطارية ملزمة مع شركات محلية ودولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمنجددة.

وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في مصر، التي تم تطويرها منذ العام الماضي، وتشمل تخصيص أراض في مناطق مختلفة لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، وتحويلها إلى هيدروجين أو أمونيا خضراء، وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف سليمان أن الدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات، وتحصل على حصة في الشركات المنفذة، وتوفر الموارد اللازمة، مشيرا إلى أن هناك 7 كيانات جديدة ستوقع اتفاقيات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي عدد الاتفاقيات إلى 12.

وأشاد بسمعة مصر العالمية كأكبر دولة تنفذ مشروعات للهيدروجين الأخضر، وقال إن مصر بدأت هذا المشوار في مؤتمر كوب 27، وأن أغلب المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم أصبحت في مصر، وأن كل مصنعي التكنولوجيا اتجهوا لتوطين الصناعات في مصر، وأن حجم المشروعات والزخم كبير جدا.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر يعد وقودا نظيفا ومستداما، وأن مصر تسعى لتحويل جزء من طاقتها الإنتاجية إلى أخضر، وأن هذه المشروعات تخلق ثروات جديدة للبلاد، وأن صندوق مصر السيادي يدخل في هذه الاستثمارات بغرض الحفاظ عليها وتطويرها، وليس لغرض البيع أو التحويل.

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