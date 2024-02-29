رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالمتحدة: نحتفى بعيد ميلاد إذاعة القرن الـ60 خلال شهر مارس

أكد شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة تخوض معركة وعي شاملة في جميع القطاعات وبذلنا جهودا كبيرة في الوثائقية لصناعة الأفلام العالمية على استبعاد المفاهيم المغلوطة.

وأضاف شريف سعيد، خلال حوار ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، أنهم يحرصون عند اختيار سلاسل الأفلام العالمية على استبعاد المفاهيم المغلوطة ويستقبلون ردود فعل إيجابية على الأفلام الوثائقية من أشقائنا العرب من المحيط للخليج، مؤكدا أن القناة الوثائقية مهتمة بأرشفة ذاكرة الوطن والاحتفاء بالمبدعين على مر التاريخ.

وأشار شريف سعيد إلى أنهم سيحتفون بعيد ميلاد اذاعة القرن الكريم الـ60 قريبا خلال شهر مارس، متابعا: "إذاعة القران الكريم ما زالت شابة وإحدى أدوات القوة الناعمة ولم تنفصل عن الواقع"، مؤكدا أن قناة الوثائقية تدعم كل ما يحافظ على الوعي والفن والاستنارة والاحتفاء بالمبدعين.

وأوضح شريف سعيد أن قناة الوثائقية لم تنفصل عن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ويكفي للرئيس السيسي إنجاز القضاء على فيروس سي ولو لم يفعل شيئا آخر لكن كافيا، كما أشار إلى أن لدينا رموزا كثيرة تحتاج لعشرات الأفلام الوثائقية مثل زويل والخطيب وصلاح.





