الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالمتحدة: نحتفى بعيد ميلاد إذاعة القرن الـ60 خلال شهر مارس

شريف سعيد
شريف سعيد

أكد شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة تخوض معركة وعي شاملة في جميع القطاعات وبذلنا جهودا كبيرة في الوثائقية لصناعة الأفلام العالمية على استبعاد المفاهيم المغلوطة.

وأضاف شريف سعيد، خلال حوار ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، أنهم يحرصون عند اختيار سلاسل الأفلام العالمية على استبعاد المفاهيم المغلوطة ويستقبلون ردود فعل إيجابية على الأفلام الوثائقية من أشقائنا العرب من المحيط للخليج، مؤكدا أن القناة الوثائقية مهتمة بأرشفة ذاكرة الوطن والاحتفاء بالمبدعين على مر التاريخ.

وأشار شريف سعيد إلى أنهم سيحتفون بعيد ميلاد اذاعة القرن الكريم الـ60 قريبا خلال شهر مارس، متابعا: "إذاعة القران الكريم ما زالت شابة وإحدى أدوات القوة الناعمة ولم تنفصل عن الواقع"، مؤكدا أن قناة الوثائقية تدعم كل ما يحافظ على الوعي والفن والاستنارة والاحتفاء بالمبدعين.

وأوضح شريف سعيد أن قناة الوثائقية لم تنفصل عن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ويكفي للرئيس السيسي إنجاز القضاء على فيروس سي ولو لم يفعل شيئا آخر لكن كافيا، كما أشار إلى أن لدينا رموزا كثيرة تحتاج لعشرات الأفلام الوثائقية مثل زويل والخطيب وصلاح.
 

 


 

 

 

مواد متعلقة

جون بولتون: إسرائيل لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأسلحة النووية الإيرانية

جون بولتون: ابتعاد إدارتى بايدن وأوباما عن الشرق الأوسط باتجاه الصين كان خطأ

جون بولتون: إدارة شئون الأمن القومى كانت ضعيفة فى عهد بايدن

الجامعة العربية: نناشد القوى الدولية تكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف المذابح اليومية

البنتاجون: يجب محاسبة المسئولين عن قتل المدنيين فى غزة

البنتاجون: نعرب عن أسفنا لخسارة مزيد من الأرواح فى غزة

الجامعة العربية: وقف إطلاق النار فى غزة ضرورة حتمية لإنقاذ مئات الآلاف من الموت

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

صنّاع وأبطال مسلسل «المعلم»: يكشف خبايا الصراعات بين التجار داخل سوق السمك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70