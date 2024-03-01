الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بشائر "رأس الحكمة".. انهيار السوق السوداء

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

استعرضت فضائية "أون" تقريرًا بعنوان بشائر "رأس الحكمة".. انهيار السوق السوداء.

وقال التقرير إن هناك ضربة قوية تلقاها دولار السوق السوداء نتيجة الصفقة والحملات الأمنية.

وشهد الدولار 40% تراجعًا في قيمة دولار السوق السوداء منذ الإعلان عن الصفقة.

وتسلمت الحكومة الدفعة الأولي من صفقة "رأس الحكمة" 10 مليارات دولار، وخلال شهرين ستستكمل 35 مليار دولار استثمارًا مباشرًا.

وستحصل الدولة على 35% من صافي أرباح المشروع، موضحًا أن بنود العقد تخضع للقوانين المصرية ولا يوجد أي بند يمس السيادة المصرية. 

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