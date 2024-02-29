الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جون بولتون: إدارة شؤون الأمن القومي كانت ضعيفة في عهد بايدن

جون بولتون
جون بولتون

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّ إدارة شؤون الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كانت ضعيفة للغاية، موضحًا: "شجع تصور ضعف الولايات المتحدة وحلفائها العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

وأضاف "بولتون"، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من المهم إدراك أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط هو إيران التي تعمل من خلال وكلاء مثل حماس والحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ما يمثل تهديدا للسلام والأمن". 

وتابع المسؤول الأمريكي السابق، أن أداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مرضي، مشيرًا إلى أنه يرى بأنه سيتغير خلال العام المقبل.

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