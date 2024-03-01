هل يصبح العدوان على غزة حجر عثرة فى استمرار بايدن بالبيت الأبيض؟

استعرض تقرير فيديو استطلاعات للرأي عن تأثر شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن من جراء مواقفه الداعمة لإسرائيل في حرب غزة.

ومن بين النتائج التي تثير القلق في أوساط الديمقراطيين ما كشف عنه استطلاع للرأي نشرته شبكة (إن بي سي) الأمريكية في منتصف نوفمبر الماضي، والذي أشار إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن بنسبة 40% بسبب رفض شريحة واسعة طريقة إدارته للقضايا الخارجية ومنها الحرب على غزة.

بحسب الاستطلاع فإن بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، رفض 70% منهم طريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع حرب غزة.

ووفق نتائج استطلاع آخر أجرته (رويترز- إبسوس) مطلع فبراير، فإن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت في يناير.

ومنذ أغسطس 2021 لم يتجاوز معدل تأييد بايدن نسبة أكثر 50%، وهو ما يثير المخاوف من جانب الديمقراطيين الذين يحذرون من رد فعل الناخبين بسبب دعم بايدن لإسرائيل.

وسلط تقرير لموقع إكسيوس الأمريكي الضوء على مخاوف الديمقراطيين من أن يؤثر موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم لإسرائيل في حرب غزة على نتائج الانتخابات، مشيرين إلى أن التصويت الاحتجاجي الكبير المناهض لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية في ميتشيجان هذا الأسبوع يمثل علامة تحذير لحزبهم قبل انتخابات نوفمبر.

ورفض أكثر من 100 ألف ناخب التصويت لصالح جو بايدن، في حركة احتجاجية على سياسات إدارة بايدن تجاه الحرب في قطاع غزة.

ويخشى المشرعون أن يكون دعم بايدن لإسرائيل مشكلة خاصة بالنسبة للناخبين التقدميين طالما أن الحرب مستمرة في غزة.