جون بولتون: إسرائيل لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأسلحة النووية الإيرانية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّ نظام الملالي في طهران لديه 4 ساحات معارك تكتيكية مع الحوثيين وحماس وحزب الله والميليشيات في العراق، موضحًا: "مِثل إله الحرب، يشعل حربا هنا ويطفئ أخرى هناك ويضعون الشروط التي تناسبهم".

وأضاف "بولتون"، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "رغم قصفنا الحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق، فإننا لم نفعل ذلك مع إيران بعد، وإيران لم تشعل بأي خسارة بسبب أنشطتها المتطرفة من خلال وكلائها منذ 7 أكتوبر".

وتابع المسؤول الأمريكي السابق: "إيران لا تمثل تهديدا لإسرائيل فحسب الآن، ولكن سيزداد الأمر سوءً بالنسبة للأمريكيين والشحن التجاري في البحر الأحمر".

وأوضح أن فشل البيت الأبيض في رؤية الصورة الأكبر، أي رؤية التأثير والهيمنة الإيرانية على كل هذه المجالات التكتيكية أدى إلى انحراف جزء كبير من سياسة الإدارة عن المخاوف الرئيسية، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأسلحة النووية الإيرانية، وترى أن وسطاء إيران يمثلون انحرافا عن التركيز على التهديد الحقيقي الذي تمثله القيادة في طهران.