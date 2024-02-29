الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بولتون: خروج أمريكا من "الناتو" خطأ كارثى.. وترامب قد يفعلها إن فاز فى الانتخابات

جون بولتون
جون بولتون

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّه سيكون خطأ كارثيا أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي "ناتو" كما اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

وأضاف "بولتون"، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في قمة ناتو ببروكسل في عام 2018، كان ترامب قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب من ناتو، ومن الممكن أن ينسحب إن فاز بولاية ثانية وسترحب روسيا والصين بحل أو انهيار ناتو".

وتابع المسئول الأمريكي السابق: "سيضر ذلك بالسلم والأمن الدوليين وسيعطي الدول المنافسة الفرصة لتوسيع سلطتها ونفوذها على حساب السلم والأمن الدوليين".

ولفت إلى أنه لا يعتقد أن ترامب أو بايدن مناسبان لمنصب الرئيس لأسباب مختلفة، موضحًا: "نتحدث عن خيار فظيع أمام الشعب الأمريكي، ولدينا استطلاعات رأي تظهر أن 80% من الناخبين لا يريدون إعادة سباق ترامب أمام بايدن ويبدو هذا ما سيحدث مما سيؤدي إلى الإسهام في بعض التوترات على مستوى البلاد، ولا أعتقد أن أيا منهما سيكون ناجحا جدا في السنوات الأربع المقبلة، وعلينا كمجتمع ديموقراطي مواصلة إقناع الناس بمواقفنا".

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