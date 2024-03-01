الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: حرب غزة ستستمر إذا لم تتخذ أمريكا موقفًا حقيقيًا

حرب غزة
حرب غزة

قال الكاتب الصحفي أمين قمورية إن حرب غزة ستستمر إذا لم تتخذ أميركا موقفًا حقيقيًا.

وأضاف، في مداخلة عبر شاشة الغد اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رأى أن أحداث 7 أكتوبر الماضي فرصة للقضاء على الفلسطينيين، لذلك فإنه يستمر في الحرب إلى أبعد مدى.

وبحسب قمورية فإن الضغوط على إسرائيل غير مؤثرة على مسار الرحب، رغم أن أمريكا لديها القدرة على وقف إطلاق النار بقرار من مجلس الأمن، لكنها ما زالت تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل.

وأشار إلى أن أمريكا تسلح وتمول نتنياهو، الذي يدرك أنه لا أحد يستطيع الانقلاب عليه في الداخل الإسرائيلي، نظرًا لأن الشارع الإسرائيلي متعصب ويؤيد مواصلة الحرب.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنني أقف في وجه الضغوط الدولية الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: "نواجه ضغوطًا دولية لوقف الحرب في غزة ونحن نخوض الآن حربًا عسكرية وأخرى سياسية وهدف العملية السياسية هو منح العملية العسكرية الوقت للانتصار".

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