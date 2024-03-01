الهباش: كل لحظة تمر على قطاع غزة أسوأ مما مضى ونتعرض لإبادة حقيقية

جدد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تأكيده على عدم الوثوق في وعود الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن هي المسئولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن كل لحظة تمر علي قطاع غزة هي أسوأ مما مضى ونتعرض لإبادة جماعية حقيقية.

وأضاف: "نحن باقون لنصرة القضية الفلسطينية ولن نتراجع عنها".

وأشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن أمريكا استخدمت الفيتو 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.