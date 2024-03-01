الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نقيب الموسيقيين: "لم نُقصر مع حلمى بكر.. وعرضنا تحمل نفقات علاجه"

مصطفي كامل
مصطفي كامل

كشف مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، عن تفاصيل مرض الموسيقار الكبير حلمي بكر.

وقال كامل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن النقابة لم تقصر مع الموسيقار حلمي بكر.

وأضاف: "النقابة كانت على استعداد لعلاج الموسيقار حلمي بكر في مستشفي المعادي"، موضحًا أن الموسيقار الراحل حلمي بكر، كان بمثابة "أبويا وأستاذي وصديق عمري".

وأشار إلى أنه كان هناك احتكاك مع أهل الموسيقار حلمي بكر بدون أي سبب، رغم مطالبة النقابة مرارًا وتكرارًا لعلاجه.

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