هل تغاضى حكم نهائي أفريقيا عن ضربة جزاء للترجي؟.. خبير تحكيمى يجيب

أثارت لمسة يد إمام عاشور الأهلي، داخل منطقة جزاء الأحمر الشكوك حول أحقية الترجي التونسي في ركلة جزاء خلال الشوط الثاني من اللقاء.

واصطدمت كرة مشتتة من مروان عطية، بيد إمام داخل منطقة جزاء الأهلي ثم أكمل حكم اللقاء اللعب مما دفع لاعبي الترجي للاعتراض.

وتحدث أيمن ديجيش الخبير التحكيمي لـ “الدستور" عن اللقطة الجدلية وقال: “أن الكرة قام بتشتيتها لاعب الأهلي في عكس اتجاه مرماه، وإن إمام عاشور كانت يده في وضع طبيعي وأبعدها بشكل طبيعي حتى لا تصطدم الكرة به لذلك لا تحتسب ركلة جزاء”.

وتوج الأهلي بالبطولة الثانية عشر في دوري الأبطال، بعد حسم لقاء الإياب ضد الترجي بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء هدف الأهلي من نيران صديقة، بعدما سجل روجر أهولو، لاعب الترجي، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وأصبح فريق الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا، كذلك عزز رقمه القياسي بتجنب الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي.

كما أصبح الأهلي أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كان في دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني.