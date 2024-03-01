الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: شهية المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن الارتباك في السوق السوداء كان لمرحلة مؤقتة، وحيث إن هناك انخفاض في حجم الدين الخارجي، جاء من خلال تدفق في العملة الصعبة من مشروع تطوير رأس الحكمة، لافتا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بتحسن آداء الاقتصاد المصري أمرا متوقعا بعد صفقة رأس الحكمة.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح وشيك للغاية، وذلك بعد توقيع هذه الصفقة، مما قلص حجم الدين، وشهية المستثمرين ورغبتهم فى الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير.

تابع هشام إبراهيم، لا يصح لأي دولة أن تغلق باب مسار تمويلي متاح، وكلما تحسن الوضع الاقتصادي يكون في صالح الدولة، ونحن في حاجة لزيادة النقد الأجنبي ومن المهم أن تستفيد مصر من هذا الأمر، موضحا أنه بعد هذه الصفقة أيضا ستتغير رؤية صندوق النقد رؤيته للاستثمار المصري.

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