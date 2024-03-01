قرار حكومي بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث "الوزراء" يفجر مفاجأة

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية، مشيرا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ.

وأضاف “الحمصاني” في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجارى.

وأكد ان قرار مجلس الوزراء يتضمن إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع أو مكان عرضها، فى إطار مواجهة جشع التجار، لضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.