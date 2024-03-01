الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: مشروع تطوير "رأس الحكمة" بداية ولابد من إجراءات حكومية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن موقف مصر والإمارات مما يحدث في غزة ثابت ومعلن، مشيرا إلى أن الدولتين ضد التهجير ومع وقف إطلاق النار ومع إدخال المساعدات، وهناك إدانة لجرائم ومذابح إسرائيل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطي، أن الإخوان يخوضون "حرب الشماتة" ومن مصلحتهم أن يظل الخناق يضيق حول رقبة مصر، مردفا: "الإخوان سينفذوا للحياة السياسية من خرم إبرة، عن طريق إن مشاكل الناس تزيد".

ولفت إلى أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" بداية، ولابد من حزمة ومنظومة متكاملة من جانب الحكومة، بإعادة فحص هيكل الصادرات والواردات؛ للتقليل الفجوة بينهما ليكون الاحتياجات الدولارية في حدها الأدنى، ولا يتم إنفاق دولار واحد إلا في مكان صحيح، ولابد من تدخل الحكومة بوضع هامش للأسعار في مختلف السلع لضبط السوق.

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