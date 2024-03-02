السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: هذه المفردات يجب أن تكون فى قاموس المؤمن ولا ينساها

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تقديم نصائح بمناسبة الأشهر والأيام المباركة التي يمر بها العالم الإسلامي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "إن هناك مفردات يجب أن تكون في قاموس المؤمن ولا ينساها".

وأضاف أن المؤمن يحمل هذه المفردات، وهي في بند اتقوا النار ولو بشق تمرة، والمؤمن يعلم الطهارة لأنها شرط الإيمان.

وتابع: "الله جميل يحب الجمال، والطهور شطر ونصف الإيمان، والطهارة والنظافة، وهناك رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين،  وهذه الكلمة من مكونات الإيمان".

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا "مربض الزاعورة" بأسلحة صاروخية وحققنا إصابة مباشرة

رانيا علوانى: مجلس إدارة الأهلى "مدرسة".. وأفتقد الآن البطولات

أستاذ تمويل: شهية المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير

لجنة الموالح: مصر رقم واحد فى العالم لإنتاج البرتقال وتصديره

عدنان منصور: تهديد إسرائيل باجتياح لبنان لن يمر مرور الكرام

كرم جبر: الكتائب الإلكترونية التابعة للإخوان تخوض ما يسمي بـ"حرب الشماتة"

قرار حكومي بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث "الوزراء" يفجر مفاجأة

كرم جبر: مشروع تطوير "رأس الحكمة" بداية ولابد من إجراءات حكومية

الأكثر قراءة

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

عزة مصطفى: حلمى بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى.. "ماجيك لاند الحكير" تطلق أكبر مشروع ترفيهى فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود