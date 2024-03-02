رمضان عبدالمعز: هذه المفردات يجب أن تكون فى قاموس المؤمن ولا ينساها

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تقديم نصائح بمناسبة الأشهر والأيام المباركة التي يمر بها العالم الإسلامي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "إن هناك مفردات يجب أن تكون في قاموس المؤمن ولا ينساها".

وأضاف أن المؤمن يحمل هذه المفردات، وهي في بند اتقوا النار ولو بشق تمرة، والمؤمن يعلم الطهارة لأنها شرط الإيمان.

وتابع: "الله جميل يحب الجمال، والطهور شطر ونصف الإيمان، والطهارة والنظافة، وهناك رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين، وهذه الكلمة من مكونات الإيمان".