الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رانيا علواني: مجلس إدارة الأهلي "مدرسة".. وأفتقد الآن البطولات

الدكتورة رانيا علواني
الدكتورة رانيا علواني

قالت الدكتورة رانيا علواني، السباحة وطبيبة النساء والتوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنها بدأت السباحة وهي في الخامسة من عمرها في النادي الأهلي حيث أن عائلتها كلها رياضية بحتة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنها حريصة على ممارسة أولادها الرياضة باستمرار، ولكن ليس شرطًا أن يكونوا أبطالًا.

وذكرت رانيا علواني، إنها  لم تعيش فترة شبابها الطبيعية بسبب عملها وحياتها العملية، معقبة: "أفتقد الآن البطولات، وسفريات البعثات الرسمية".

وشددت على أن التعليم والدراسة أمر مهم من أجل التفكير والفكر، وهي السبيل للمستقبل، والوصول لرياضي ناجح.

وأضافت أن مجلس إدارة النادي الأهلي مدرسة، معقبة:"أثناء وجودي في مجلس إدارة الأهلي الناس كانت بتوقفني في الشارع تسألني عن الصفقات مش السباحة".

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