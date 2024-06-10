ساندى تستعد لطرح أغنية "صحاب مصانوش"

انتهت المطربة ساندي الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “صحاب مصانوش، ومن المقرر طرحها للجمهور خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتعاون ساندي في أغنية “صحاب مصانوش” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أمين نبيل.

وكشف ساندي عن البوستر الرسمي لأغنية صحاب مصانوش وظهرت على البوستر بإطلالة غريبة ومختلفة كما اعتادت في الفترة الأخيرة.

آخر أعمال ساندي الغنائية

وطرحت ساندي الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان “هوب هوب" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت ساندي في أغنية “هوب هوب” مع كل من الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموع الموسيقي ومهندس الصوت وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية: "ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش شاطر أوي في الكلام يا مكلامنجي وفي ساعة الفعل جيت وما نفذتش مش قد كلمة ليه كنت تقولها دي حبوب شجاعة وإنتهى مفعولها شاطر أوي في الهزار يا مضحكنجي وفي ساعة الجد بجد ما علمتش هوب، هوب إيه يا حب، حب إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟ مس، مس لو كلامي مس ولا جيه ع الجرح قولي وأنا بس هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب لو كلامي ع الجرح قولي هستوب".

وطرحت ساندي قبلها أغنية "أنت تقبل" عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وهي من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم، هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"ازيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".