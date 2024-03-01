عدنان منصور: تهديد إسرائيل باجتياح لبنان لن يمر مرور الكرام

علق عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، على تهديد إسرائيل باجتياح جنوب لبنان.

وقال عدنان منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، إن تهديد إسرائيل باجتياح جنوب لبنان لن يمر مرور الكرام وتل أبيب تريد تفجير المنطقة.

وأضاف أن إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان، وإذا ما أرادت إسرائيل أن تشن عدوانها على جنوب لبنان فالمقاومة جاهزة للرد بكل حزم، وستدفع الثمن غاليا إذا ما أرادت أن تتحرك، وجنوب لبنان ليس كغزة ولن ترضى المقاومة ولا اللبنانيون بهذا العدوان.

تابع عدنان منصور: لازالت العمليات العسكرية ضمن قواعد الاشتباك على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وإذا ما أرادت إسرائيل توسيع جبهة الحرب لن تحقق هدفها، مؤكدا أن إسرائيل تريد تفجير الوضع في المنطقة بأكملها.



