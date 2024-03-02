عزة مصطفى: حلمى بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

نعت الإعلامية عزة مصطفى الموسيقار حلمي بكر الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”: “ أوجه العزاء لأسرة حلمي بكر اللي بتتخانق على دفنه”.

وأضافت: "حلمي بكر اسم كبير وصاحب تاريخ عريق واسم من الأسماء المهمة في تاريخ مصر الموسيقي، جثمان الموسيقار حلمي بكر مازال حائرا بسبب خلافات أسرته وزوجاته".

وتابعت عزة مصطفى: "خلافات كبيرة في أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر والاتهامات متبادلة ومحدش عارف الحقيقة حتى الآن".