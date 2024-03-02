السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

أكد عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الفكر الاستثماري للدولة المصرية تغير والدولة تتجه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية عن طريق مستثمر محلي أو أجنبي.

وقال عبدالمنعم السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية تجذب الاستثمارات من أجل تطوير أرض الحزب الوطني بالتعاون مع مستثمرين أجانب".

وتابع: "أرض الحزب الوطني سيكون بها أبراج إدارية وتجارية وفندقية".

وأكمل مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: "الاتجاه العالمي هو جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها أسواق المال في العالم".

 وقال عبدالمنعم السيد: "كل دولة تسعى إلى جذب استثمارات على أراضيها سواء من خلال تسهيلات أو حوافر"، مضيفًا: "مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات".

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