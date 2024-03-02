السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شوفت التهديدات على تليفونها.. ابن خالة "نيرة" يكشف تفاصيل جديدة

نيرة
نيرة

قال أحمد أسامة ابن خالة " نيرة " ضحية الابتزاز بطب العريش، إن النيابة العامة أخذت جزءا من جثمان نيرة وتقوم بإرساله للطب الشرعي للتعرف على المادة السامة.

وتابع أحمد أسامة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري "، والمذاع على فضائية "المحور"، أن أهل نيرة كان لديهم شك بأنها عملية قتل وليست انتحارا، وتأكدوا بعد اعترافات الأصدقاء.

وتابع، أن نيرة كانت مؤمنة وقريبة من ربها، مواصلا: "شوفت على تليفونها تهديدات مباشرة وقدمناها في النيابة ومنتظرين نتيجة الطب الشرعي".

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