السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصادية: أتوقع ضخ أموال أجنبية مباشرة في الاستثمار الصناعي بمصر

الاستثمار الصناعي
الاستثمار الصناعي

أكدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، أن مشروع رأس الحكمة هو بداية مجموعة من الصفقات الاستثمارية الضخمة.

وقالت رانيا يعقوب في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  صفقة رأس الحكمة تعيد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمار اجنبي مباشر ".

 وأضافت: " ضفقة رأس الحكمة تشجع مستثمرين آخرين على ضخ أموال في قطاعات كثيرة،  أتوقع ان يكون هناك استثمارات أجنبية مباشرة في الاستثمار الصناعي داخل مصر ".

ولفتت، إلى أن مصر تعتبر جنة للمستثمرين الأجانب وذلك بسبب تعداد السكان المرتفع في مصر.

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