السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى عن واقعة طالبة العريش نيرة: نحن فى دولة قانون

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل عن واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة طب العريش، قائلا: "كان لازم جامعة العريش يكون لها موقف من الأول بعد الواقعة". 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تم القبض على حوالي 7 أشخاص ممن لهم علاقة بحادث وفاة نيرة صلاح وجار التحقيق معهم".

وأكمل : "أوجه التحية للنيابة العامة المصرية التي فتحت التحقيقات مرة أخرى في واقعة نيرة صلاح".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "نحن في دولة سيادة القانون على الجميع ومفيش حد مسنود أمام القانون المصري"، مضيفا: "كل من أخطأ في حق نيرة صلاح سوف يحاسب".

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