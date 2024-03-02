خلف الحبتور: أنا مُحب لمصر وأرغب فى الاستثمار بها
أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رغبته في الاستثمار بمصر، قائلًا: "فكرت في الاستثمار بشرم الشيخ أيضًا".
وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا محب لمصر وأرغب في الاستثمار بها ولا أستهدف الربح".
وأضاف: "عملية إتمام صفقات الاستثمار الخاصة بي في مختلف دول العالم تتم في وقت سريع للغاية".
وتابع: "مختلف الدول التي استثمر فيها تقوم بتقديم تسهيلات كثيرة لي كي استثمر في دولهم".
وأكمل خلف الحبتور: "أيام كورونا الحكومات في أوروبا وأمريكا كانت تدفع رواتب الموظفين في الفنادق المملوكة لي".