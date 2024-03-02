السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خلف الحبتور: أنا مُحب لمصر وأرغب فى الاستثمار بها

خلف الحبتور
خلف الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رغبته في الاستثمار بمصر، قائلًا: "فكرت في الاستثمار بشرم الشيخ أيضًا".

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا محب لمصر وأرغب في الاستثمار بها ولا أستهدف الربح".

وأضاف: "عملية إتمام صفقات الاستثمار الخاصة بي في مختلف دول العالم تتم في وقت سريع للغاية".

وتابع: "مختلف الدول التي استثمر فيها تقوم بتقديم تسهيلات كثيرة لي كي استثمر في دولهم".

وأكمل خلف الحبتور: "أيام كورونا الحكومات في أوروبا وأمريكا كانت تدفع رواتب الموظفين في الفنادق المملوكة لي".

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