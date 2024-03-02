السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد "رأس الحكمة".. خلف الحبتور: مصر والإمارات تربطهما علاقات طيبة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن مصر دولة عظيمة وتملك كل شيء، كما أنها كانت ترسل كل شيء في الماضي إلى دولة الإمارات، وتربطها علاقة قوية جدًا في كل المجالات مع الإمارات.

وقال الحبتور خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر دولة ثرية برجالها وبأرضها، مؤكدًا أن الإمارات قيادة وشعبًا قلبهم مع مصر، الإمارات وشعبها من أيام الشيخ زايد يحبون مصر وشعبها وأرضها على مر الزمان.

وتابع: «قيادة الإمارات محبة للشعب المصري مثل حبها للشعب الإماراتي، كما أن الشعب المصري يتسم بالطيبة وحسن الخلق، وعند دخولك إلى مصر تشعر أنك في بلدك، والإمارات عائلة كبيرة ومحبة لمصر وشعبها».

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