بشرى للمواطنين.. الغرفة التجارية بالجيزة تتوقع استمرار انهيار أسعار السلع

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك انهيارا في أسعار السلع، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة بشكل كبير في معارض "أهلا رمضان".

وتابع الشاهد، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، والمذاع على فضائية "المحور"، أن سعر كيلو السكر بمنافذ التموين ٢٧ جنيها، موضحا أن هناك أكثر من ١٥ طن سكر يتم توزيعها في منفذ مدينة العمرانية يوميا، ولكل فرد ٢ كيلو سكر وبحد أقصى ٦ كيلو، ولكل فرد زجاجة زيت وبحد أقصى ٤ كيلو للبطاقة الواحدة.

وزف بشرى للمواطنين قائلا: الأسعار هتنزل تاني، وكيلو اللحمة وصل ٣٢٠ في معارض أهلا رمضان، ومتوقع انخفاضها أكثر لأن سعرها الحالي غير مدعم.

وأردف: هبوط الدولار سيؤثر على سعر الأعلاف، والمنتجات الخشبية، مؤكدا أن هناك قرارات تصدر الأسبوع المقبل لتثبيت سعر الدولار.