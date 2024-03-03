الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الوثائقية" تشارك في جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية لدعم الشباب

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا حول مشاركة قناة "الوثائقية" في جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية دعمًا للمواهب الشابة.

وقال التقرير، إنه فى إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم المواهب المصرية الشابة، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعلن القطاع منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس من هذا العام 2024.

هذه الخطوة التي تتواكب مع اليوبيل الفضي للمهرجان في دورته الـ25، تأتي تناغمًا مع الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة المصرية بالشباب، حيث يتكفل قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج فيلم وثائقي للفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".

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