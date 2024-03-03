الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تسليم شهادات المشاركين بورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

سلم مهرجان الإسماعيلية الدولي  للأفلام التسجيلية والقصيرة بتسليم شهادات تقدير للمشاركين بورشة أفلام تطوير الأفلام التسجيلية القصيرة .

وقام الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان بتسليم الشهادات للمشاركين بورشة الأفلام التسجيلية القصيرة بالتعاون مع هيئة فيلم انديبنداند وهي هيئة مستقلة تتعاون مع مجموعة من المخرجين الشباب على تطوير مشاريعهم التسجيلية القصيرة ضمن الاطر العالمية والتي من خلالها يستطيعوا مخاطبة جهات الإنتاج من أي مكان في العالم بالإضافة إلى كيفية إعداد الميزانية والملف البصري وتكوين الفرق والتي تعد عامل مهم جدا في صناعة الافلام.

وقال إسلام كمال ممثل المهرجان لمشاركته في الورشة للتنسيق والإدارة أنه تم اختيار مجموعة من المشاريع المميزة فكان هناك إقبال كبير لعدد المتقدمين،وكان الاختيار صعب بسبب أن هذه الدورة كان يراعي بها التنوع من محافظات ومدن مصر وأن يكون هناك توازن حيث وصل العدد إلى حوالي ٨٠ متقدم وتم تصفيتهم الى ١٥ فيلم.

وشملت الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وحاضر بها كلاً من الأسترالى دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent "، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

الورشة كانت متاحة لصناع الأفلام الشباب والطلاب من هم لديهم فكرة لفيلم وثائقى قصير، واقايمت الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة " Film Independent" وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة.

ونظم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام.

مهرجان الإسماعيلية الدولي

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مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية أفلام تطوير الأفلام التسجيلية القصيرة عصام زكريا المهرجان

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