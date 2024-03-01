مهرجان الإسماعيلية|مصور "بريما": تأثرنا في بعض المشاهد بالفيلم العالمي black swan

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض عددا من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، منهم فيلم "بريما"، من ألمانيا، إخراج فرونيكا بوكوبتكيفا، المشارك في مسابقة الوثائقى القصير.

وأقيم بعد عرض الفيلم، ندوة أدارتها الناقدة والكاتبة الصحفي هبة محمد علي، وتحدث فيها مصور الفيلم جون بورويتش، عن تجربته مع الأفلام التسجيلية، وقال إن فيلم بريما تعني الكمال ويسجل من خلاله معاناة راقصة البالية والتي تقدم عرض يمتع الجمهور ولكن خلف هذا العرض العديد من الصعوبات التي تواجه نفسيا وجسمانيا في التدريبات.

وخلال لقطات الفيلم، وثق أيضا مونتير الفيلم انه تم الاستعادة بالراقصة الرئيسية في ساحة برلين بألمانيا واسمها اليسا كاريلو كابريرا، والفكرة الرئيسية للفيلم تدور حول ألف ساعة من العمل المتعب وتدريبات الباليه وينتج عنه العرض للجمهور في ٣ دقائق من الشهرة.

وتدور المشاهد في الصباح الباكر تدخل اليسا المسرح، ويبدأ يوم عمل كويل ملئ بالتدريب الشاق لتكون أفضل.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة هو أحد أهم وأعرق المهرجانات في المنطقة العربية الداعم للسينما الوثائقية وصناعة الأفلام القصيرة ويحتفي في سنة 2024 بدورته الخامسة والعشرين ويترأسها الناقد السينمائي عصام زكريا.