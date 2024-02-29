الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تسليم درع مهرجان الإسماعيلية الدولي لشيخ المصورين محمد بكر (صور)

خالد عبد الجليل وعصام
خالد عبد الجليل وعصام زكريا والمصور محمد بكر

افتتحت مساء اليوم، فعاليات ثان أيام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته  ال25  برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، معرضاً للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وخلال المعرض، قام كل من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والناقد السينمائي عصام زكريا بتسليم درع تكريم مهرجان الاسماعيلية للمصور الكبير محمد بكر تقديراً لمشواره الكبير.

ويضم المعرض صورا متعددة من أرشيف المصور محمد بكر، إلتقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام  أمام وخلف الكاميرا.


يذكر أن المصور محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا، عمل أكثر من 60 عاماً في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ًضخماً من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأفلام "الأبيض والأسود" وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، كما عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم .

أما المخرج الراحل شادي عبدالسلام من مواليد 15 مارس عام 1930 بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، منها الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وفيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، كما أخرج المخرج الراحل فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا.

أما فيلمه  "المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر ويحتفى هذا العام بالدورة 25، وتستمر فعالياته حتى يوم 5 مارس المقبل.

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
مهرجان الاسماعيلية الدولي عصام زكريا محمد بكر الإسماعيلية خالد عبد الجليل الدكتور خالد عبد الجليل

مواد متعلقة

سلوى محمد علي: "محمد العدل سبب دخولي التلفزيون".. والأخير يرد: "وش السعد"

سلوى محمد علي: "بحب الشعب السوداني وليهم مكانة خاصة في قلبي"

سلوى محمد علي تكشف كواليس تعاونها مع يسري نصر الله ومحمد خان

سلوى محمد علي: بغير من شخصية "الخالة خيرية" في عالم سمسم

"كنت بخاف من العنوسة".. سلوى محمد علي تروي قصة زواجها من محسن حلمي

بدء ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25 (صور)

سلوى محمد على: تكريمى بمهرجان الإسماعيلية فخر كبير لى

تكريم سلوى محمد على عن مجمل أعمالها بافتتاح الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70