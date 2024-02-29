الخميس 29 فبراير 2024
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فن

سلوى محمد علي: "محمد العدل سبب دخولي التلفزيون".. والأخير يرد: "وش السعد"

سلوى محمد علي من
سلوى محمد علي من ندوة تكريمها بمهرجان الإسماعيلية

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن المنتج والسيناريست الدكتور محمد العدل، هو سبب دخولها عالم التلفزيون، وذلك بعد دورها في فيلم "أحلى الأوقات" عام 2004.

وأضافت خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، أن عملها في مسلسل "الشمع الأحمر" والذي شاركت فيه عام 2010، كان بناءً على ترشيح من الدكتور محمد العدل، لمخرج المسلسل سمير سيف.

ووجَّه محمد العدل، خلال الندوة، التهنئة لسلوى محمد علي، على تكريمها بمهرجان الإسماعيلية قائلًا: "سلوى بعتبرها وش السعد في أي عمل فني.. وعمري ما أنسى لما دعمت ابني وهو في أول سنة كلية بمشاركتها معه في فيلمه القصير، ومنذ ذلك الحين أقدر لها هذا الجميل".

كما تحدثت سلوى محمد علي، خلال الندوة عن نشأتها وعلاقتها بالفن منذ سن الطفولة وقالت إنها كانت تهتم كثيرًا بالفن منذ سن الصغر وكانت أسرتها داعم كبير لها، كما كانت تهتم بالفنون الشعبية ومشاهدة الأفلام السينمائية في الحفلات الصباحية تحديدًا، مما كوَّن لديها وعي ثقافي وهي في سن صغير.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

وكرَّم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث  انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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