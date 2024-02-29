سلوى محمد علي تكشف كواليس تعاونها مع يسري نصر الله ومحمد خان

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن بداية تجربتها مع المخرج يسرى نصر الله، في فيلم "مرسيدس" وقالت إنها وجدت تعاملًا راقيًا من المخرج يسري نصر الله مع الجميع.

وأضافت خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، أنها التقت المخرج يسري نصر الله، في العديد من الأعمال، مشيرة إلى أنها تُكِّن له كل الحب والاحترام والتقدير.

وعن تعاونها مع المخرج الراحل ⁠محمد خان، قالت سلوى محمد علي، إنها تعلمت الكثير منه، وترك في مسيرتها بصمة كبيرة تعتز بها.

وعن مشاركتها في أعمال فنية تحت مظلة مخرجين في بداية مشوارهم الفني قالت إنها تشعر بسعادة كبيرة بمساعدتها ودعمها لمشاريع التخرج للطلاب وأفلام الطلبة وأنها اضافت لها الكثير من الخبرة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

وكرَّم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.