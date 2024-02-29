الخميس 29 فبراير 2024
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فن

سلوى محمد على: تكريمى بمهرجان الإسماعيلية فخر كبير لى

تكريم سلوى محمد علي
تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

أعربت الفنانة سلوى محمد علي، عن سعادتها بتكريمها ضمن حفل افتتاح الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد الفني عصام زكريا.

وقالت سلوى محمد علي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن تكريمها من مهرجان الإسماعيلية والذي يعتبر واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في مصر، يعتبر فخرًا كبيرًا لها خاصة أن هذا المهرجان له معزة خاصة على قلبها.

"الإسماعيلية الدولي" من أهم المهرجانات الفنية لاهتمامه الشديد بالأفلام التسجيلية والقصيرة

وأضافت سلوى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي، يعتبر من أهم المهرجانات الفنية لاهتمامه الشديد بالأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي كان لها رصيد فني كبير في تقديم أفلام قصيرة والتي تمثل لها أهمية كبيرة في مشوارها الفني.

ووجهت الفنانة الشكر لإدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وللدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على منحها درع وتكريم المهرجان في احتفاله باليوبيل الفضي، متمنية أن تكون هذه الدورة مميزة.

حفل الافتتاح 

وحضر حفل الافتتاح، أمس الأربعاء، كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعصام زكريا رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز وعدد من المخرجين والنقاد.

وتستمر فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية نادي الإسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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