الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"القومى للسينما": نعدكم بدورة مميزة لمهرجان الإسماعيلية الدولى

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

وجه حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، الشكر لكل من د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية وعصام زكريا رئيس المهرجان وذلك على المجهود الكبير والدعم لاستمرار مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

أضاف بكر، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة ٢٥ لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية إنه يعد الجمهور والحضور بدورة مميزة هذا العام تليق بالاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان.

ويحضر حفل الافتتاح د. خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز وعدد من المخرجين والنقاد.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ويحتفل المهرجان بيوبيله الفضي  ومرور 25 عامًا علي إقامته.

ومن المقرر أن  يكرم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، كل من  المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا، أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

يتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

حسين بكر القومي للسينما نيفين الكيلاني افتتاح الدورة ٢٥ لمهرجان الاسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

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