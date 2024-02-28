الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية

تفتتح في السادسة من مساء اليوم د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدورة ال25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور كل من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما حيث يحتفل المهرجان بيوبيله الفضي ومرور 25 عامًا على إقامته.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الإفتتاح بفيلما قصيرا مدته 5 دقائق عن تاريخ المهرجان طوال الخمس وعشرون عاما، كذلك فيلمان قام مهرجان الإسماعيلية بترميمهما احتفالا بمئؤية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني وهما "الفأس والقلم "نهاية خط بارليف"، إضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ25، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل،كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.