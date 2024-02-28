الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

فن

تكريم سلوى محمد على عن مجمل أعمالها بافتتاح الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية (صور)

تكريم سلوى محمد علي
تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

كرمت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الفنانة سلوى محمد علي، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ25 للمهرجان المقام حاليًا على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل.

وحظيت سلوى محمد علي على تصفيق حاد من الحضور أثناء صعودها على خشبة المسرح لاستلام درع وشهادة تكريم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بعد أن قدمت أكثر من مائة فيلم قصير خلال مشوارها الفني.

ويحضر حفل الافتتاح كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وعصام زكريا رئيس المهرجان.

كما يحضر حفل الافتتاح كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز وعدد من المخرجين والنقاد.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ويحتفل المهرجان بيوبيله الفضي  ومرور 25 عامًا على إقامته.

وأعلن الناقد عصام زكريا  رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا، أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

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