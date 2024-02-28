"تحيا غزة حرة".. "مهرجان الإسماعيلية" يُهدى دورته الـ25 لشهداء فلسطين

قال عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن الدورة 25 ستكون فريدة ومختلفة وتتمتع بأنشطة متميزة، بمشاركة أفلام من مختلف دول العالم التي اختيرت بعناية شديدة على مدار أشهر.

وأضاف زكريا، أن هذا العام شهد حربين: الأول دموية والثانية فكرية فالأول يقتل والثاني يبني، لافتًا في كلمته خلال حفل افتتاح الدورة 25 للمهرجان المقام حاليًا، على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية إلى أن الدورة مهداة لكل أبطال وشهداء فلسطين، واختتم حديثه قائلاً: "تحيا غزة حرة".

يحضر حفل الافتتاح كل من د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وعصام زكريا رئيس المهرجان، كما يحضر الحفل د.خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز وعدد من المخرجين والنقاد.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لمصر ويحتفل المهرجان بيوبيله الفضي ومرور 25 عامًا على إقامته.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ25، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل كلا من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.