الخميس 29 فبراير 2024
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فن

سلوى محمد علي: بغير من شخصية "الخالة خيرية" في عالم سمسم

ندوة تكريم سلوى محمد
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

تحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن شخصية "الخالة خيرية" التي قدمتها ضمن مسلسل الأطفال "عالم سمسم" وذلك خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25.

 

وقالت "سلوى" إنها عندما تقابل الجمهور في أي مكان تجدهم يقولون: "عايزين نتصور مع الخالة خيرية.. بكون لسة نازلة من على المسرح وعاملة دور مكسر الدنيا وألاقيهم بيقولولي الخالة خيرية وابقى خارجة من السينما وليا فيلم بيتعرض ألاقي الجمهور بيقولي بردو الخالة خيرية وفي الحقيقة أنا بغيير من الشخصية دي جدًا بالرغم من حبي لها ولكنها في الحقيقة نجحت أكتر مني بكتير".

 

وكرم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الفنانة سلوى محمد علي ضمن حفل افتتاح الدورة 25 وذلك عن مجمل أعمالها وتسلم درع وشهادة تقدير المهرجان بحضور كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية وعصام زكريا رئيس المهرجان.

 

كما حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز وعدد من المخرجين والنقاد.

 

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ويحتفل المهرجان بيوبيله الفضي  ومرور 25 عام علي إقامته.

 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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