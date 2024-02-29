بدء ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25 (صور)

بدأت قبل قليل، ندوة تكريم الفنانة سلوى محمد علي، المُقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ويدير الندوة الناقد والكاتب محمد نبيل، وتتحدث سلوى خلال الندوة عن تكريمها بافتتاح الدورة الـ٢٥ لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وكذلك كواليس مشوارها الفني وتحديدًا الأفلام القصيرة التي قدمتها للجمهور.

وكرَّم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية