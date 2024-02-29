الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدء ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25 (صور)

ندوة تكريم سلوى محمد
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

بدأت قبل قليل، ندوة تكريم الفنانة سلوى محمد علي، المُقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ويدير الندوة الناقد والكاتب محمد نبيل، وتتحدث سلوى خلال الندوة عن تكريمها بافتتاح الدورة الـ٢٥ لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وكذلك كواليس مشوارها الفني وتحديدًا الأفلام القصيرة التي قدمتها للجمهور.

وكرَّم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث  انطلقت أولى دوراته عام 1991.

ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية

ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
ندوة تكريم سلوى محمد علي بمهرجان الإسماعيلية
الفنانة سلوي محمد علي سلوي محمد علي الإسماعيلية مهرجان مهرجان الاسماعيلية الدولي

مواد متعلقة

سلوى محمد على: تكريمى بمهرجان الإسماعيلية فخر كبير لى

تكريم سلوى محمد على عن مجمل أعمالها بافتتاح الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية (صور)

"تحيا غزة حرة".. "مهرجان الإسماعيلية" يُهدى دورته الـ25 لشهداء فلسطين

"القومى للسينما": نعدكم بدورة مميزة لمهرجان الإسماعيلية الدولى

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية

الأكثر قراءة

هتك عرض 99 سيدة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

حبس 5 فتيات بتهمة ممارسة الدعارة فى أبوالنمرس

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

أيام قليلة ويخرج للنور.. تفاصيل قانون التصالح الجديد 2024

"محمد صلاح" بـ130 جنيها.. فوانيس رمضان تغزو شوارع بني سويف (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة