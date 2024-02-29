"كنت بخاف من العنوسة".. سلوى محمد علي تروي قصة زواجها من محسن حلمي

تحدثت الفنانة سلوى محمد علي، عن بداية علاقتها بزوجها الراحل المخرج محسن حلمي وقالت إنها تعرفت عليه من خلال أعماله المسرحية وكان بينهما انجذاب كبير.

وأضافت سلوى خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن محسن في إحدى المسرحيات التي كانت تجمع بينهما، عرض عليها الزواج قائلا: "تتجوزيني ولا نشتغل مع بعض"، فرّدت عليه بالموافقة على الفور بالزواج قائلة: "كنت بخاف من العنوسة وقتها".

وأعربت سلوى محمد علي، عن سعادتها بتكريمها ضمن حفل افتتاح الدورة الـ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

وكرَّم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.