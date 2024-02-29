سلوى محمد علي: "بحب الشعب السوداني وليهم مكانة خاصة في قلبي"

كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن كواليس سفرها إلى الخرطوم وتقديمها ورشة لتدريب الممثلين في العاصمة السودانية، وقالت إنها كإمرأة مصرية تحب الشعب السوداني وعاشت معهم في طفولتها ولديهم مكانة خاصة في قلبها، مشيرة إلى أن المصريين والسودانيين كانوا شعبًا واحدًا في يومٍ من الأيام.

وشددت سلوى محمد علي، خلال ندوتها التي أُقيمت على هامش فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على أهمية بروڤات التمثيل قبل بداية تصوير أي عمل فني لأنها تؤثر إيجابًا على العمل، وتعطي مساحة لأصحاب الأفكار المطورة للعمل لعرضها على المخرج.

وأعربت "سلوى" عن أسفها من أن أغلب الأعمال الفنية الآن تصوَّر على الفور دون استعدادٍ كافٍ، بالرغم من أن تكلفة البروفات بسيطة ولكن أهميتها كبيرة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

وكرَّم المهرجان في دورته الـ٢٥، والتي تستمر حتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلمًا وفي الروائي القصير 20 فيلمًا وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلمًا أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلمًا.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.