الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان الإسماعيلية| مخرج "تحت التشييد": الفيلم عن علاقة الفتور وعدم التواصل بين الإخوة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي، للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض عدد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، منهم فيلم "تحت التشييد"، من فنلندا، إخراج ماركوس تويفو، المشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتنافس مع ١١ فيلمًا أخرى.

وأقيم بعد عرض الفيلم، ندوة أدارها الناقد والكاتب الصحفي مشير عبدالله، وتحدث فيها المخرج ماركوس تويفو، عن أول تجاربه في الأفلام التسجيلية، وقال إن "تحت الإنشاء" يسجل من خلاله شكل علاقته بوالده، وهى علاقة خاصة بين فتور وحب وقرب وبعد، تواصل وانشغال، فهو الطفل السابع والأخير بين إخوته، وكان يتعرض للتنمر، بالإضافة لمشاعره في إحدى مراحل عمره، بعدم الشغف في الحياة، ما جعله يلجأ للعلاج النفسي مع متخصص.

وخلال لقطات الفيلم، وثق أيضًا المخرج "ماركوس تويفو" علاقة إخوته بوالده، التي كانت بالمثل، تفتقد مشاعر الحب والتواصل، حيث اجتمعوا على مائدة الطعام بدون حديث، سواء بكلمات قصيرة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة هو أحد أهم وأعرق المهرجانات في المنطقة العربية الداعم للسينما الوثائقية وصناعة الأفلام القصيرة، ويحتفي في سنة 2024 بدورته الخامسة والعشرين، ويترأسها الناقد السينمائي عصام زكريا.

IMG-20240301-WA0065
IMG-20240301-WA0065
IMG-20240301-WA0063
IMG-20240301-WA0063
IMG-20240301-WA0064
IMG-20240301-WA0064
فعاليات مهرجان الإسماعيلية فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية تحت الإنشاء مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة

مواد متعلقة

منتج "الحياة حلوة": الفيلم يوثق رحلة معاناة مخرجه للعودة إلى غزة

"الصحافة الفنية من الخمسينيات إلى السبعينيات".. حلقة بحثية بمهرجان الإسماعيلية

مخرجة الفيلم التونسى "جوع": مأخوذ عن قصة قصيرة ولا يقيد الحريات

مناقشة فيلمى "شهاب" و"كنت أعتقد أننى سأصنع فيلمًا شاعريًا" بمهرجان الإسماعيلية

مخرج "الشتاء الأخير": وثقت رحلتي وسعيد بزيارتي الأولى لمصر

تسليم درع مهرجان الإسماعيلية الدولي لشيخ المصورين محمد بكر (صور)

المخرج الأمريكي ستيف جيمس: لست متأكدًا من تقديم فيلم عن غزة

سلوى محمد علي: "محمد العدل سبب دخولي التلفزيون".. والأخير يرد: "وش السعد"

الأكثر قراءة

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

بعد وفاته.. مرتضى منصور يُقدم بلاغًا ضد زوجة حلمى بكر بتهمة القتل

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة