الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منتج "الحياة حلوة": الفيلم يوثق رحلة معاناة مخرجه للعودة إلى غزة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25، الفيلم التسجيلى الطويل "الحياة حلوة" للمخرج محمد الجبالي، والذى يشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، وعقب الفيلم أقيمت ندوة حضرها منتجه الفلسطينى مهند يعقوبى، وأدارت الندوة الكاتبة والناقدة نورا أنور.

وتحدث المنتج مهند يعقوبى قائلا: أنتجت للمخرج محمد الجبالي فيلم "الإسعاف" الذى عرض قبل فيلمه الأخير "الحياة حلوة"، وتحدثت معه وقت عرض "الاسعاف"، وكان يشرع فى تنفيذ "الحياة حلوة"، وقررنا تقديم هذا العمل ليكون التعاون الثانى بيننا، والذى يوثق رحلة محمد الجبالي على مدار 7 سنوات من المعاناة بسبب عدم قدرته العودة إلى غزة.

وأضاف مهند: "الحياة حلوة" لا يتحدث عن الحرب فى غزة بشكل مباشر، ولكنه يناقش رحلة المخرج محمد الجبالي فى الهجرة واستكمال تعليمه  وفى نفس الوقت عدم قدرته على العودة إلى غزة بسبب الحرب على فلسطين، كما أن قصة الفيلم تشبه كثيرا معاناة عديد من الشباب الذين يهاجرون إلى الخارج بغض النظر عن هوية البطل إذا كان فلسطينى أو جنسية أخرى.

وأشار مهند إلى أن السبب فى توثيق المخرج محمد الجبالي لحياته أو تجربته الشخصية ناتج عن قدرته على السرد والحكى بشكل أكبر عن نفسه، وفى نفس الوقت نوع من التوثيق لرحلته الصعبة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

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IMG-20240301-WA0053
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IMG-20240301-WA0052
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